Edirne'de Selimiye'nin silüetini bozacak yapılara imar izni verilmiyor

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi'nin silüetini bozacak hiçbir yapıya imar izni verilmediğini söyledi.

Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Selimiye'nin kentin en önemli simgesi olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana Selimiye'nin görselliğinin korunması için çalışmalar yapıldığını anlatan Gürkan, kent genelindeki binalar için bölgelere göre yükseklik sınırı belirlendiğini dile getirdi.

Gürkan, son 8 yılda Selimiye'nin silüetini bozacak hiçbir yapıya izin verilmediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"2014'te aldığımız kararda 'Yükseklik sınırı olmayan bölgelerde önce avam proje olarak imar komisyonuna sunulacak, komisyonun uygun görmesi hallinde uygulama projesi yapılacak.' şeklindeydi. 'Buradaki amaç Selimiye'nin ve şehrin tarihi silüetini korumak.' dedik, bunu kararlılıkla uyguladık. Zaman içerisinde yükseklik sınırı olmayan planları iptal ettik, tüm şehre yükseklik sınırı belirledik. Selimiye'nin silüetine uygun bir şekilde belirlendi. 2015'ten beri yapılan bütün binalar Selimiye'nin ve şehrin silüetini etkilemeyecek yüksekliğe sahip. Geçmişten gelenlere şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Selimiye'nin görüldüğü akslar var. Bu akslarda bizim dönemimizde Selimiye'yi etkileyecek bir tane dahi ruhsat bulamazsınız."

Recep Gürkan, kentteki altyapı çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.