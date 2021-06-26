Edirne'de şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, bazı araçlar hasar gördü.

Kentte aniden başlayan kuvvetli fırtına pek çok çatının uçmasına ve ağacın devrilmesine neden oldu.

Fırtınanın ardından da kuvvetli sağanak başladı. Ağaçların devrilmesi nedeniyle park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Edirne - Kırklareli kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Devrilen ağaçlar ekiplerce kaldırıldı.

Levent Döngel, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın birden bastırdığını ve ağaçları devirdiğini söyledi.

Havanın aniden karardığını anlatan Döngel, "Hemen iş yerimizin tentesini kapadık. Ağaçlar arabaların üzerine düştü, çok korktuk." dedi.

Aydın Altıok ise fırtınadan korunmak için dükkanlara sığındıklarını belirterek, "Bir kıtırtı oldu ve ağaçlar düşmeye başladı. Bir arabanın üzerine düştü. Büyük bir afet oldu, Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkileri, hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, sağanağın gün boyunca devam etmesinin beklendiğini bildirdi.