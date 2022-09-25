EDİRNE (AA) - Edirne'de, sulama tankerine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 59 AFE 571 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüjlerdeki çimleri sulayan belediyenin 22 ED 342 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü S.K. ve 3 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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