YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

25.09.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sulama tankerine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 59 AFE 571 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüjlerdeki çimleri sulayan belediyenin 22 ED 342 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü S.K. ve 3 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'de sulama tankerine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Otomobil çarpma yaralı

Edirne Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
13:11
İkindi
16:33
Akşam
19:14
Yatsı
20:35
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.