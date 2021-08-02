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Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

02.08.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

EDİRNE (AA) - Edirne'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyreden Halim Can Keskin'in (27) kullandığı 22 NP 945 plakalı otomobil, Hıdırağa köyü yakınlarında Dimitrov Stefan'ın kullandığı A 3309 MB plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motoru yerinden fırlayan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta bakıcı olduğu öğrenilen Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Keskin'in cenazesi incelemenin ardından çalıştığı kurumun morguna kaldırılırken olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan sınır kapısı yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
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