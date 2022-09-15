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Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

15.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali" etkinliklerle başladı.

Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde ara verilen festivalleri yeniden yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçenin değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirten Becan, şunları kaydetti:

"Bizler hizmet ettiğimiz şehirler için fiziki somut projeler üretirken, aynı zamanda şehirlerimizin tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerine sahip çıkmak zorundayız. Düzenlediğimiz festivaller ile bunu hedefliyoruz. Uzunköprü'müzün tarihi eserlerini, kültürel mirasını, ilçemize ekonomik katma değer yaratan ürünleri tanıtmak istiyoruz. Uzunköprü pirincini, köftesini, peynirini ve helvasını tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz."

Daha sonra oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde festival alanına kadar yürüdü. Protokol üyeleri, stantları gezip esnafla sohbet etti.

Festival kapsamında toplu nikah ve sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Açılış programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Edirne Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisinin ardından sona erdi.

Konser, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin düzenleneceği festival, 18 Eylül'de sona erecek.

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

Edirne'de Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali etkinliklerle başladı

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