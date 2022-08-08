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Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak

08.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Recep Gürkan: - Milleti millet yapan ortak değerlerin en başında dil gelir. Kararlılığımızı sürdüreceğiz. Yakın zamanda da bununla ilgili komisyon çalışmamız bittiğinde, belediye meclis kararı alarak yeni kararlarımızı uygulamaya koyacağız"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katıldı.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantlarda Öztunç ve Gürkan, vatandaşlara aşure dağıttı.

Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayının yas ve matem ayı olduğunu söyledi.

Kerbela şehitlerinin anıldığını ifade eden Öztunç, "Kerbela, insanlığın yaşadığı en büyük facialardan en hüzünlü olaylardan birisidir." dedi.

- Yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme çalışmaları

Belediye Başkanı Gürkan ise muharrem ayının hayırlı olmasını diledi.

Gürkan, kentte yabancı dildeki reklam panoları ve tabelalarıyla ilgili düzenleme yapacaklarını ifade etti.

Edirne turizminin son dönemde gelişim yaşadığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bulgaristan vatandaşlarının pasaportsuz ve vizesiz, kimlikle Edirne'ye gelmeye başlamasının ardından kentte hareketlilik çok arttı. Geçtiğimiz günlerde Türk dilinin kullanımıyla ilgili bir açıklama yaptık ve bununla ilgili Türkiye'nin birçok tarafından çok destekleyici açıklamalar geliyor. Türk dilinin korunması ve yaşatılması anlamında çalışma. Çünkü milleti, millet yapan ortak değerlerin en başında dil gelir. Kararlılığımızı sürdüreceğiz. Yakın zamanda da bununla ilgili komisyon çalışmamız bittiğinde belediye meclis kararı alarak yeni kararlarımızı uygulamaya koyacağız."

Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak

- Belediye Başkanı Recep Gürkan: - Milleti millet yapan ortak değerlerin en başında dil gelir. Kararlılığımızı sürdüreceğiz. Yakın zamanda da bununla ilgili komisyon çalışmamız bittiğinde, belediye meclis kararı alarak yeni kararlarımızı uygulamaya koyaca

Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak

Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak

Edirne'de muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği

Edirne'de muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği

Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak

Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak

Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak

Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak

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