EDİRNE (AA) - Edirne'de bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü, evde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dilaverbey Mahallesi Maarif Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı evde yaşayan bir kişi de balkona çıkarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle apartmandan indirdi.
Dumandan etkilenen bina sakini sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz