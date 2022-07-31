Apartman sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı evde yaşayan bir kişi de balkona çıkarak yardım istedi.

Dilaverbey Mahallesi Maarif Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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