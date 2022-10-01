EDİRNE (AA) - Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D.E. idaresindeki 22 EE 297 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Demir'e (50) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü D.E. polis merkezine götürüldü.
Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü
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