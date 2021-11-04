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Edirneli şekerlemeci Osmanlı'nın "şakşaki" şekerini lokum kıvamında üretti

04.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şekerlemeci Arif Meriç: - "Biz şakşakiyi biraz daha yumuşattık, antep fıstığı, çöven ve pancar şekeri içine kattık. Muhteşem bir lezzet elde ettik"

EDİRNE (AA) -Edirneli şekerlemeci, ramazan aylarının geleneği olarak bilinen "şakşaki" akide şekerini, lokum kıvamında üretti.

Şekerlemeci Arif Meriç, daha önce gül yaprağı, nar, bal, safran, limon tuzu, Alpullu şekeri karışımından ürettiği "Luk-u ala" tatlısı ile Kanuni Sultan Süleyman'ın misafirlerine ikram ettiği belirtilen, yaban mersini, Frenk üzümü, Hafızağa eriği, bal, limon tuzu ve mısır nişastası karışımından üretilen "Alüy-yül ala" lokumunun yanına bir de Osmanlı tatlarından "şakşaki" şekerinin lokum formunu da üretimlerine ekledi.

Şeker pancarı, çöven ve Antep fıstığından üretilen "şakşaki" lokumu satışa sunuldu.

Meriç, AA muhabirine, tarifi geçmişten yeni bir tatlıyı daha kolay tüketilebilir şekilde ürettiklerini ve Edirne'den dünyanın ağzını tatlandırmaya devam ettiklerini söyledi.

"Şakşaki" isminin Osmanlı döneminde akide şekerine verilen isimlerden birinin olduğunu ifade eden Meriç, "Osmanlı'da akide şekerine verilen isimdir şakşaki. Şakşaki sert bir akide şekeriyken biz şakşakiyi biraz daha yumuşattık, antep fıstığı, çöven ve pancar şekeri içine kattık. Muhteşem bir lezzet elde ettik. İsmini Osmanlı'dan alan tatlımız ilgi görüyor. Her gün geçmişimizden bir güzelliği ne kadar kaldırırsak o kadar fazla bize güzellik sunuyor." dedi.

Meriç, özellikle kahvenin yanında tüketilen "şakşaki"nin 250 gramlık paketler halinde 30 liraya müşterilere sunulduğunu kaydetti.

Edirneli şekerlemeci Osmanlı'nın "şakşaki" şekerini lokum kıvamında üretti

- Şekerlemeci Arif Meriç: - "Biz şakşakiyi biraz daha yumuşattık, antep fıstığı, çöven ve pancar şekeri içine kattık. Muhteşem bir lezzet elde ettik"

Edirneli şekerlemecinin ürettiği "şakşaki" lokumu görücüye çıktı

Edirneli şekerlemecinin ürettiği "şakşaki" lokumu görücüye çıktı

Edirneli şekerlemecinin ürettiği "şakşaki" lokumu görücüye çıktı

Edirneli şekerlemecinin ürettiği "şakşaki" lokumu görücüye çıktı

Edirneli şekerlemeci Osmanlı'nın "şakşaki" şekerini lokum kıvamında üretti

Edirneli şekerlemeci Osmanlı'nın "şakşaki" şekerini lokum kıvamında üretti

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