Edirne'ye tadım için gelen şefler "tarhana pilavı"nı duyunca şaşırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürünlerini tatmak için İstanbul'un çeşitli restoranlarından şefler kente geldi.

Edirne Valiliğinin destekleriyle kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfının Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi kapsamında gastronomi merkezi haline getirilen eski yatılı okulda şefler için tadım programı gerçekleştirildi.

Şeflere kadın kooperatiflerinin ürettiği erişte, erişte mantısı, tarhana çorbası, tarhana pilavı, mangır, yöresel turşular, fıstık kurabiyesi, fıstık ezmesi, süt reçeli ve kahvaltılıklar ikram edildi.

Konuk şefler ilk kez adını duydukları tarhana pilavı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul merkezli bir restoranın yöneticisi Hasan Yeşilyurt, AA muhabirine, firma olarak "Sorumlu Restoran Hareketi" projesini başlattıklarını anlattı.

Bu hareketin kendi ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermemek anlamına geldiğini dile getiren Yeşilyurt, Edirne'ye de bu hedef doğrultusunda geldiklerini belirtti.

Yeşilyurt, menülerinde coğrafi işaretli ürünlere yer vermeye çalıştıklarını anlattı.

- "Tarhana pilavı şaşırttı"

Osmanlı Köyü Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nezaket Erişmiş de Osmanlı köyüne has bir yemek olan tarhana pilavını tanıttıklarını söyledi.

Tarhana pilavının yapımı ve tadının kuskusa benzediğini anlatan Erişmiş, "Ürünümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Tarhana pilavını duyan şaşırıyor. Tarhanayı çorba olarak biliyorlar, 'acaba tarhanadan nasıl pilav olur?' diye soruyorlar." dedi.

Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Ayşe Saz ise yöresel ürünlerin daha çok sofrada ve pazarda yer alması için kadınların üretmeye devam ettiklerini anlattı.

Saz, kadınların ürettikleri yöresel ürünleri yurt içi ve dışına gönderdiklerini kaydetti.

- "Hepsinin lezzeti farklı"

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, AA muhabirine, Edirne ve ilçelerinde 17 kadın kooperatifinin üretim yaptığını hatırlattı.

Kooperatiflerden 10'unun gıda üzerine çalışmalar yaptığını vurgulayan Bali, "Bazılarının aynı gıdalarda da ürünleri bulunuyor. Ancak tabi hepsinin el lezzeti farklı. Şehir Gönüllüleri Vakfı olarak kooperatiflerimizin tek çatı kuruluşu olarak görevlendirildik. Kadınlarımız çok güzel ürünler üretiyorlar ama pazar bulma konusunda zaman zaman sitemleri oluyor ya da bulamıyorlar." diye konuştu.

Trakya TEKNOPARK ile yöresel lezzetlerin İstanbul pazarına girmesi için çalışmalar başlattıklarını belirten Bali, amaçlarının kadınların ekonomik anlamda iyi gelirler elde edebilmesi olduğunu kaydetti.