Temizlik çalışması, dalgıçlar tarafından su altı kameralarıyla da görüntülendi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri, Altınoluk Plajı'nda denizkestanesi temizliği yaptı.

Edremit Körfezi'ndeki Altınoluk Plajı denizkestanelerinden arındırıldı

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