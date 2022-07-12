BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri, Altınoluk Plajı'nda denizkestanesi temizliği yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altınoluk bölgesinden tatilcilerin talebinin kendisine iletilmesi üzerine ekipleri görevlendirdi.
Ekipler, Türkiye'nin oksijen deposu olarak nitelendirilen Kazdağları'nın eteklerindeki Edremit Körfezi'ni tercih eden tatilcilerin yüzme alanı içinde bulunan denizkestanelerini tek tek toplayıp açık denize bıraktı.
Günde ortalama 5 varil denizkestanesi toplayan ekiplerin, bu tür taleplerin geldiği noktalarda temizleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.
Temizlik çalışması, dalgıçlar tarafından su altı kameralarıyla da görüntülendi.
Edremit Körfezi'ndeki Altınoluk Plajı denizkestanelerinden arındırıldı
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