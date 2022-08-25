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Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

25.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

İZMİR (AA) - DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Efes Antik Kenti'ni 2500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak Efes Antik Kanal Projesi'nde yat limanı inşasını da içeren 1. etap çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, projenin ilk etabının, Pamucak Sahili ile Kuşadası-İzmir yolu üzerindeki alanı kapsadığını hatırlattı.

Bu alana 600 metre uzunluğunda kanalla teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde, 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ettiklerini belirten Çınar şu anda alanda fore kazık çakma işlemleri ile mermer kaplama çalışmaları yapıldığını belirtti.

Bir metre çapındaki kazıkların 15 ve 21 metre derine çakıldığını bildiren Çınar, "1394 fore kazıktan 870'ini çaktık. 1600 metrekare alandaki mermer kaplama işlemlerini de bitirdik. Hedefimiz en kısa sürede projeyi tamamlayarak, bölge turizminin hizmetine sunabilmek." ifadesini kullandı.

Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabı 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanını kapsıyor. İkinci etapta ise İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı'na kadar olan alan temizlenecek ve tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenecek.

Proje tamamlandığında 2500 yıl sonra Efes'e özel teknelerle yeniden yolculuk yapma imkanı doğacak.

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Efes Antik Kanal Projesi'nde çalışmalar sürüyor

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