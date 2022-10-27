SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Efsane gazeteci ve spiker Halit Kıvanç bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Efsane gazeteci ve spiker Halit Kıvanç bugün son yolculuğuna uğurlanacak

27.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç, önceki gün hayatını kaybetmişti. Türkiye'de uzun yıllar maç anlatımı yapan Kıvanç'ın hayata gözlerini yumması, tüm spor camiasını derinden etkiledi. Uzun süredir hastalıkları yüzünden tedavi gören efsane isim, önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Halit Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç, önceki gün hayatını kaybetmişti. Bir süredir hastalıklara boğuşan efsane isim, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu ve tüm spor camiasını yasa boğdu.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Aramızdan 97 yaşında ayrılan Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlenecek. Ardından Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

resized_a0e41-b8fe40564pelehalitkivanc

Halit Kıvanç ,1925 yılında İstanbul'da doğdu, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babasıdır.

PELE İLE RÖPORTAJ YAPAN İLK GAZETECİ

a1e6a1c5halitkivancpelemetinoktay

Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak tanınan Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk ilçesinde hakimlik yaptıktan sonra Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
vefat cenaze Halit Kıvanç AZ yaşında ürri̇yet iyet

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

''Belgelerim var, kim isterse gösteririm!''

''Belgelerim var, kim isterse gösteririm!''

G.Saray, bitmeyen aşkına kavuşuyor!

G.Saray, bitmeyen aşkına kavuşuyor!

Galatasaray ve Barcelona derken, Bayern Münih devreye girdi!

Galatasaray ve Barcelona derken, Bayern Münih devreye girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.