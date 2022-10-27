Efsane gazeteci ve spiker Halit Kıvanç bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç, önceki gün hayatını kaybetmişti. Bir süredir hastalıklara boğuşan efsane isim, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu ve tüm spor camiasını yasa boğdu.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Aramızdan 97 yaşında ayrılan Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlenecek. Ardından Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç ,1925 yılında İstanbul'da doğdu, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babasıdır.

PELE İLE RÖPORTAJ YAPAN İLK GAZETECİ

Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak tanınan Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk ilçesinde hakimlik yaptıktan sonra Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.