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Ege Kökenli spor yaptığı anları paylaştı! Karın kasları olay oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.02.2024 11:45 | Son Güncelleme:
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Güzelliği, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ege Kökenli iddialı tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu bu defa Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Oyuncunun paylaşımında karın kasları dikkat çekti.

Oyuncu Ege Kökenli yaptığı açıklamalar, başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

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KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli sosyal medya hesabından paylaştığı cesur ve iddialı tarzıyla gündemden düşmüyor.

Oyuncu son olarak 3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından spor yaparken çektiği pozlarını paylaştı.

Mavi taytıyla spor yapan oyuncunun karın kasları dikkat çekti. Kökenli paylaşımına "Daha fazla yemeye hazırım" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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Ege Kökenli sosyal medya Oyuncu
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