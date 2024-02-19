Ege Kökenli spor yaptığı anları paylaştı! Karın kasları olay oldu

Oyuncu Ege Kökenli yaptığı açıklamalar, başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli sosyal medya hesabından paylaştığı cesur ve iddialı tarzıyla gündemden düşmüyor.
Oyuncu son olarak 3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından spor yaparken çektiği pozlarını paylaştı.
Mavi taytıyla spor yapan oyuncunun karın kasları dikkat çekti. Kökenli paylaşımına "Daha fazla yemeye hazırım" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.