YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege Rallisi yağmur altında başladı

Ege Rallisi yağmur altında başladı

16.10.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Rallisi yağmur altında başladı

İZMİR (AA) - Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı olan Ege Rallisi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde start aldı.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve 76 ekibin boy gösterdiği rallinin startını Euphoria Aegean Resort Hotel önünde Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş verdi.

Rallinin ilk gününde ekipler, yağmurlu havada "Beyler" özel etabını turladı.

Aralarında çocukların da olduğunu çok sayıda vatandaş, yarışı takip etti.

Yarın son bulacak Ege Rallisi'nde 104 kilometresi özel etap olmak üzere 254 kilometre koşulacak.

Seferihisar pazar yerinin servis alanı olarak kullanılacağı rallide ekipler, "Beyler" özel etabını iki kez geçtikten sonra saat 18.15'ten itibaren günü kapalı parkta noktalayacak.

Ekipler, rallinin ikinci gününde ise Çatalca, Maden, Gödence mahallelerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçecekleri Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etaplarında yarışacak.

Organizasyon, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası’na puan verecek.

Ege Rallisi yağmur altında başladı

Ege Rallisi yağmur altında başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı

Ege Rallisi başladı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.