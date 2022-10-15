Katılımcılar Orhanlı (Williams) ve Beyler etaplarını ikişer kez geçti. İlk günkü etapların ardından genel klasmanda ilk 3 sıra Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz, Burak Çukurova/Burak Akçay ve Ali Türkkan/Burak Erdener'den oluştu.

Ege Rallisi'nde ilk gün tamamlandı

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