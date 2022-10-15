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Ege Rallisi'nde ilk gün tamamlandı

15.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Rallisi'nde ilk gün tamamlandı

İZMİR (AA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nde ilk gün sona erdi.

Royal Teos Thermal Resort Clinic ve Spa önünde verilen startla başlayan organizasyonda 62 araç mücadele etti.

Katılımcılar Orhanlı (Williams) ve Beyler etaplarını ikişer kez geçti. İlk günkü etapların ardından genel klasmanda ilk 3 sıra Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz, Burak Çukurova/Burak Akçay ve Ali Türkkan/Burak Erdener'den oluştu.

İki çeker klasmanında Fatih Kara/Bilge Ayan, historic klasmanında Üstün Üstünkaya/Kerim Tar, Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası‘nda da Hakan Gürel/Çağatay Kolaylı ilk günü birinci tamamladı.

Organizasyon yarın Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etapları ikişer kez geçilmesiyle tamamlanacak.

Ege Rallisi'nde ilk gün tamamlandı

Ege Rallisi'nde ilk gün tamamlandı

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

Ege Rallisi'nin ilk etabı geçildi

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