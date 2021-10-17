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  4. Ege Rallisi'ni Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı

Ege Rallisi'ni Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı

17.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Rallisi'ni Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı

İZMİR (AA) - Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Ege Rallisi'nde birinciliği Burak Çukurova-Vedat Bostancı kazandı.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve 76 ekibin yer aldığı rallinin ikinci gününde katılımcılar Çatalca, Maden, Gödence mahallelerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçilen Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etapları yapıldı.

Yarışın sonunda BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi Ege Rallisi’ni 10,1 saniye farkla ilk sırada tamamladı. İkinciliği Castrol Ford Team ekibinden Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, üçünüclüğü ise BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibi elde etti.

Sınıf N'de GP Garage'dan Efe Albağlar-Ersin Ören, İki Çeker ve Sınıf 4'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener, Sınıf 3'te aynı takımından Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te Clio Rally Trophy Turkey’den Mehmet Besler-Egemen Ertük, historic ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası klasmanında da Ayhan Germirli-Mustafa Nazik birinciliğe ulaştı.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, 13-14 Kasım tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenecek olan Kocaeli Rallisi ile devam edecek.

Ege Rallisi'ni Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı

Ege Rallisi'ni Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi

30. Ege Rallisi
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