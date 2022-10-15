YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege Rallisi'nin startı verildi

Ege Rallisi'nin startı verildi

15.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Rallisi'nin startı verildi

İZMİR (AA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nin startı verildi.

Royal Teos Thermal Resort Clinic ve Spa önünde verilen startın öncesinde Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Ege Rallisi'nde katılımcılar, 2 gün boyunca 283,42 kilometre uzunluğundaki asfalt parkurda mücadele edecek.

Yarışta ilk gün Orhanlı (Williams) ve Beyler etapları ikişer kez, ikinci gün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etapları da ikişer defa geçilecek.

Organizasyon, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek.

Ege Rallisi'nin startı verildi

Ege Rallisi'nin startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Royal Teos Ege Rallisi startı verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ralli otomobil sporları start

İzmir Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:58
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.