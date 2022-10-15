İZMİR (AA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nin startı verildi.
Royal Teos Thermal Resort Clinic ve Spa önünde verilen startın öncesinde Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Ege Rallisi'nde katılımcılar, 2 gün boyunca 283,42 kilometre uzunluğundaki asfalt parkurda mücadele edecek.
Yarışta ilk gün Orhanlı (Williams) ve Beyler etapları ikişer kez, ikinci gün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etapları da ikişer defa geçilecek.
Organizasyon, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek.
Ege Rallisi'nin startı verildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz