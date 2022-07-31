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Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

31.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Kahramanmaraş'ın önemli turizm merkezlerinden olan şifalı sularıyla meşhur Ekinözü içmelerindeki yoğunluk ilçe esnafının yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, halk arasında "acı su" olarak bilinen ve birçok hastalığında tedavisinde şifa kaynağı olarak görülen içmelere geliyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AA muhabirine, yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Acı suyu ve havasıyla Ekinözü'nün yaz aylarının önemli bir turizm merkezi haline geldiğini belirten Eker, "Bu havayı, acı suyumuzu ve doğamızın güzelliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanmasını isterim. Misafir olarak gördüğümüz vatandaşlarımızın yoğun talebi bizleri mutlu ediyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. İçmelerimizi doktor tavsiyesi üzerine gelen misafirlerimiz de bulunuyor. Acı suyumuzun böbrek taşı düşürme, şeker hastalığının iyileşmesi gibi birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir." dedi.

Şanlıurfa'dan ailesiyle içmelere gelen Ahmet Karataş ise hem sağlık bulmak hem de gezmek için içmelere geldiğini söyledi.

İçmelerin güzel bir ortam olduğunu ifade eden Karataş, "Serin bir havası ve yüksek mineralli bir suyu var. Temizlik ve hijyen iyi. Esnafından da memnunuz." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Faik Kurt da içmelerden memnun kaldığını ve her zaman gelmeye çalışacağını ifade etti.

Esnaf Mehmet Akkanat ise salgın sonrası bölgede yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

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