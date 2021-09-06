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EKMUD Genel Sekreteri Taşbakan, yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi

06.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKMUD Genel Sekreteri Taşbakan, yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi

EDİRNE (AA) - Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 90'ından fazlasını aşısız hastaların oluşturduğunu belirtti.

Prof. Dr. Taşbakan, EKMUD tarafından düzenlenen "II. Türkiye EKMUD HIV Akademisi" için geldiği Edirne'de, AA muhabirine, salgının etkilerinin devam ettiğini ifade etti.

Salgından korunmada aşılamanın önemli olduğunu dile getiren Taşbakan, aşının, hastalığın ağır geçmesini ve ölümleri büyük oranda azalttığına dikkati çekti.

Hasta olanların ve hastalığı ağır geçirenlerin çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu aktaran Taşbakan, şunları kaydetti:

"Hastanede yatan hastaların çok büyük bir kısmı aşısız kişiler ve tam aşısını tamamlamamış kişiler. Aşılı olan kişilerde de hastalık görülebiliyor ama bu çok hafif seyrediyor.

Aşı tabi ki hastalığın oluşmasını yüzde yüz engellemiyor ancak yoğun bakıma yatışları, hastaneye yatışları ve ölümleri çok büyük oranda düşürüyor. Şu anda yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ından fazlası aşısız hastalar."

Taşbakan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının en etkin silah olduğunu anımsattı.

Virüsten korunmak için herkese aşı olma çağrısında bulunan Taşbakan, "Aşı olmak zorundayız. Sadece kendimiz için değil, çevremiz için ve diğer insanlar için olmak zorundayız. Aşıdan kaçmamak ve kesinlikle başka bir yola sapmamak lazım. Maskemizi ve mesafemizi koruyacağız ama aşımızı da mutlaka olmak zorundayız." diye konuştu.

EKMUD Genel Sekreteri Taşbakan, yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi

EKMUD Genel Sekreteri Taşbakan, yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi

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EKMUD Genel Sekreteri Taşbakan, yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi

EKMUD Genel Sekreteri Taşbakan, yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi
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