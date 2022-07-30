Ekran başındakiler soruyu görünce çıldırdı! 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri bilmekte zorlanınca…'

ATV'nin reyting rekortmeni programı 'Kim Milyoner Olmak İster', haftada iki gün izleyicilerin karşısına çıkıyor.

EKRAN BAŞINDAKİLER ÇILDIRDI!

Başarılı bir performans sergileyen yarışmacılar, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Yarışmaya katılan Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi ve ikinci baraj sorusuna kadar geldi.

Yarışmacı, karşısına çıkan 50 bin TL değerindeki sekizinci soruda heyecanlandı.

Yarışmacının karşısına, 'Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?' sorusu çıktı.