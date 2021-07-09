Elazığ'da 101 yaşındaki Nezaket nineye talebi üzerine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'a bağlı Aydınlar köyünde yaşayan 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul'a talebi üzerine koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci doz aşısı evinde uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün mobil aşı ve ikna ekipleri, Elazığ genelindeki mahalle ve köyleri gezerek hastalık ve yaşlılıktan dolayı sağlık kurumlarına gidemeyen ve aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna ederek aşılarını yapıyor.

Aydınlar köyünde yaşayan Nezaket Ertuğrul da ikinci doz aşı talebinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, Ertuğrul'un evine giderek aşı hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Ertuğrul'un aşısı yapıldı.

Prof. Dr. Polat yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde tüm ülkede aşı seferberliğinin sürdüğünü anımsatarak bu çalışma kapsamında 101 yaşındaki Ertuğrul'un yaşadığı köye gittiklerini söyledi.

"Ninemizin gönüllü ve kendi isteği ile aşı olma talebi var. Hala aşı olamamış veya aşı olmak istemeyen herkese çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Nezaket nine yaptırdığı aşı ile ülkemizin salgına karşı verdiği mücadelede yerini almış, aramıza katılmış ve bizleri desteklemiştir." diyen Polat, Nezaket Ertuğrul'a teşekkür etti.

Nezaket ninenin bu davranışının sağlık çalışanlarına da moral ve motivasyon sağladığını dile getiren Polat şöyle konuştu:

"Her geçen gün aşı merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalık ortama girmemeleri ve sıra beklememeleri için randevu sistemini önermekle birlikte artık isteyen vatandaşlarımız için de randevu koşulu aramıyoruz. Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımız için mobil aşı ekiplerimiz her koşulda köylerimize giderek vatandaşlarımıza aşı yapmaktadır."