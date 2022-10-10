ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolunun Gözeli kavşağında, Ö.D'nin kullandığı 80 ADT 307 plakalı otomobil ile M.E.T'nin yönetimindeki 55 UA 823 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.E.T, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ö.D. ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz