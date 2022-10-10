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Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Elazığ-Malatya kara yolunun Gözeli kavşağında, Ö.D'nin kullandığı 80 ADT 307 plakalı otomobil ile M.E.T'nin yönetimindeki 55 UA 823 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden M.E.T, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ö.D. ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Elazığ

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