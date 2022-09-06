YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

06.09.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin evinin yakınındaki ormanlık alanda Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler, ekim yapılan yeri tespit ederek operasyon düzenledi.

Ekim yapılan alanda ve şüphelinin evinde yapılan aramada, 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
esrar Elazığ uyuşturucu operasyonu jandarma

Elazığ Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:49
Öğle
12:27
İkindi
16:03
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.