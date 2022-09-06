Ekim yapılan alanda ve şüphelinin evinde yapılan aramada, 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler, ekim yapılan yeri tespit ederek operasyon düzenledi.

Elazığ'da 20 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

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