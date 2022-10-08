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  4. Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

08.10.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesinin düzenlediği 4. Ulusal Kitap Fuarı törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, birçok yayınevi kitaplarını sergiledi.

Vali Ömer Toraman, fuarın açılışı amacıyla düzenlenen törende, yaşanan deprem ve salgından sonra bu tür faaliyetlerde aksamaların oluştuğunu ifade etti. Toraman, kentin artık kültür sanat faaliyetlerine yoğunlaşması gerektiğini ve bu ay da birçok planlamalar yaptıklarını belirtti.

Elazığ'ın pek çok ilin gıpta ile baktığı bir fuar merkezine kavuştuğunu aktaran Toraman, şöyle konuştu:

"Bu önemli eseri şehrimize kazandıran belediye başkanımıza ve projeye destek veren Fırat Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. İlk fuar organizasyonun da kitap fuarı olmasını anlamlı buluyorum. Kitap ve kütüphaneler bir medeniyet göstergesi, büyük ülkeler arşivleriyle büyük kütüphaneleriyle övünürler. Türkiye de hamdolsun bu şuuru kaybetmedi. Ecdattan devraldığı kütüphane oluşturma geleneğini şu anda da yürütüyoruz. Amacımız gençlerimizi, çocuklarımızı kitapla buluşturmak. Çünkü insanlık bilgisini, birikimini kitaplar aracılığıyla gelecek nesillere aktarır. "

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ülkenin geleceği gençleri ve çocukları kitapla buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

Fuarın kentin kültür ve sanat hayatında önemli katkılar sağlayacağını belirten Şerifoğulları, "9 gün sürecek fuarımızda birbirinden kıymetli yazarlarımız imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla bir araya gelecek. Öğrencileri fuar alanımıza taşıyacağız. Fuarımızı ziyaret eden 10 bin öğrencimize hediye çeki vereceğiz. Tüm kitap dostlarının binlerce esere ulaşacakları ve birbirinden değerli kalemlerle buluşma fırsatı yakalayacakları fuara davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuar, 16 Ekim'e kadar sürecek.

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

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