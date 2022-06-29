Elazığ'da atık su borusunda sıkışan yavru kedi kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hastanenin atık su borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin atık su tahliye borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hastane yetkilileri ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde yavru kedinin kafasının metal boru içerisine sıkıştığını tespit etti.

Bunun üzerine boruyu yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda kesen ekipler, acil müdahale ihtiyacına karşı kediyi boru içerisinde Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Metal boru, veteriner hekimlerin gözetiminde demir kesme makinesiyle kesildi. Böylece yavru kedi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Susuzluktan ve oksijen yetersizliğinden bitkin düştüğü görülen yavru kedi burada tedavi altına alındı.

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Araştırma Görevlisi Dr. Eren Polat, yaklaşık 2 gün boyunca boruda mahsur kaldığını tahmin ettikleri kediyi zorlukla boru içerisinden çıkardıklarını belirtti.

Kurtarılan kediye öncelikle enjektör yardımıyla su verdiklerini ve oksijen takviyesinde bulunduklarını ifade eden Polat, "Yavru kedimiz şu an zar zor ayağa kalkabiliyor. Çok şükür herhangi bir kırığı yok. Kendisine gelene kadar hastanemizde gereken tedavisini ve bakımını yapacağız." dedi.