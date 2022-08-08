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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

08.08.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Rüstem Paşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta bulunan boş bir arsada iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı kavga

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