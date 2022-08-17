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Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

17.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Geçkil (77) yönetimdeki 23 AY 698 plakalı traktör, Akçatepe köyü Acısu mezrasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan Geçkil yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılan Geçkil, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Keban traktör kaza

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