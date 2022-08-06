YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

06.08.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

N.Ş. idaresindeki 23 AJ 157 plakalı minibüs, Elazığ-Malatya kara yolunun Öksüzuşağı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Araçtakilerin Adana'da katıldıkları düğünün ardından Elazığ'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza

Elazığ Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:22
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:37
Yatsı
21:06
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.