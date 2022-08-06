ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.
N.Ş. idaresindeki 23 AJ 157 plakalı minibüs, Elazığ-Malatya kara yolunun Öksüzuşağı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Araçtakilerin Adana'da katıldıkları düğünün ardından Elazığ'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Elazığ'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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