YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

15.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde başlayan turnuvada, çeşitli kategorilerde 31 şehirden toplam 274 yarışmacı mücadele ediyor.

Turnuvanın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ da katıldı.

Çam, turnuvaya katılan yarışmacılara başarılar diledi.

Organizasyon, 2 gün sürecek.

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:14
İkindi
15:22
Akşam
17:53
Yatsı
19:09
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.