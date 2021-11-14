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Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

14.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gençler, "Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması" projesi kapsamında yetiştirdikleri 40 bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirdi.

Kentte Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca İl Özel İdaresine aktarılan ödenekle inşa edilen İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde hayata geçirilen proje kapsamında 18-30 yaş arası 200'ün üzerinde gence tarımsal eğitim verildi.

Uygulamalı eğitimin sonunda gençler merkez bünyesindeki 30 dönüm boş alana yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

Merkezin tarım alanı koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, AA muhabirine, 16 farklı alanda gençlere yönelik tematik eğitimler verdiklerini, bunlardan birinin de tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması olduğunu söyledi.

Eğitim programlarına internet üzerinden yaptıkları duyurularla başvuru aldıklarını ifade eden Çetinkaya, "Eğitim sürecinde katılımcı arkadaşlara iyi tarım uygulamalarını, organik tarımı, doğru tarım uygulamalarını aşılıyoruz, gençleri tarıma özendiriyoruz. Gençleri tarıma teşvik ederek tarım uygulamalarının artmasına destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Projenin hayata geçmesinde, Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesi'nin önemli destek sunduğunu aktaran Çetinkaya, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulmuş olan tesisimizde 200'ün üzerinde gencimize tarımsal ürünlerle alakalı eğitimler verdik. Bu eğitimler kapsamında 30 dönüme yakın arazimize tıbbı aromatik bitki ektik. Hasat döneminde hasadını yapacağımız lavanta bitkisinden tıbbi aromatik yağ ve lavanta suyu elde edeceğiz ve bu ürünlerle de merkezimizde hijyen ve kozmetik ile gıda ürünlerini üretmiş olacağız." diye konuştu.

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

Elazığ'da gençler yetiştirdiği 40 bin lavanta fidesini topraklarla buluşturdu

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