Elazığ'da ilkokul ve üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilkokul ve üniversite öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için çeşitli malzemeler kullanarak yuva yaptı. Fırat Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu öncülüğünde Kültür Park'ta sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik yapıldı. Etkinlikte çocukların yüzleri boyandı, hayırseverlerin desteğiyle alınan tahtalar ve çeşitli malzemelerle kediler için yuva yapıldı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. "Maalesef bazı hayvanların türleri tükeniyor." diyen Çalıcıoğlu, hayvanların yaşam alanlarının korunması gerektiğini belirtti. Çalıcıoğlu, bu etkinlikte öğrencilerle sahipsiz hayvanlara barınak yapacaklarını ifade ederek, bu yuvaların içini de mamalarla dolduracaklarını anlattı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Beyza Berfin Şener de 10 okuldan gelen yaklaşık 100 ilkokul öğrencisiyle hayvanlar için yuva yaptıklarını dile getirerek, sahipsiz hayvanlara her zaman destek olacaklarını söyledi. Şener, "Burada herkes çok keyifli. Öğrenciler yaptıkları kedi evini, okullarının çevresindeki uygun bir alana bırakacak." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da ilkokul ve üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı

Elazığ'da ilkokul ve üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı

Elazığ'da ilkokul ve üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı

Elazığ'da ilkokul ve üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı

Elazığ'da ilkokul ve üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı

Elazığ'da ilkokul ve üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı

Elazığ'da ilkokul ve üniversite öğrencileri sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı