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Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

25.08.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Cezayir Akdoğan (58) idaresindeki 23 K 4273 plakalı yolcu minibüsü ile Asiye Baran'ın (20) kullandığı 23 ACK 268 plakalı otomobil Cahit Dalokay Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü Baran ve otomobildeki Mehmet (38), Kadriye (46), Asmin (12), Gurbet (36) ve Fatma Baran (16) ile minibüste bulunan Garip Can (39) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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trafik kazası Elazığ

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