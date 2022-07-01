Elazığ'da Motofest ve Camping Festivali başladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen Motofest ve Camping Festivali ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ağın Belediyesi himayesinde Valilik, Kaymakamlık, Elazığ Belediyesi, Moto23 Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları Kulübü Derneğinin desteğiyle düzenlenen festivale 48 ilden motosiklet tutkunu ve kampsever katıldı.

Üç gün sürecek festivalin ilk gününde motosiklet sürücüleri kamp alanından Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsü'ne kadar kortej sürüşü gerçekleştirdi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle akrobasi gösterisinin yapılamadığı festivalde ziyaretçiler müzik dinletileri, mehteran takımı gösterisi ve konserle eğlenceli vakit geçirdi.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet sürücülerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verdi.

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk Motofest ve Camping Festivali'ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festival için Keban Baraj Gölü'ne nazır manzarasıyla ve doğasıyla dikkati çeken 120 dönümlük bir alanı tahsis ettiklerini dile getiren Uslu şöyle konuştu:

"Bu bir ilk oldu, inşallah bundan sonra devamı da gelecek. Rize, Çanakkale, İzmir'den ve birçok yakın ve uzak illerden festivale katılım oldu. Bu güzel doğada, kamp ve motosikletseverlerle üç günlük bir kampa girdik. Rabb'im devamını nasip etsin inşallah. Motofest'ten sonra hem bu bölgedeki hem de uzak illerden gelecek doğa ve motosikletseverler burada kamp yapabilecek."

Moto23 Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Çubukçu da festivalin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini ifade ederek "Doğasıyla güzel bir bölge. O yüzden iyi ki burayı seçtik. İnşallah ilçemiz için hayırlı olacak, bunu geleneksel hale getireceğiz. Bundan sonra üstüne koyarak festivalimizi daha kaliteli hale getireceğiz." dedi.

Katılımcılardan Galip Çelik de Trabzon'dan arkadaş grubuyla festivale geldiklerini belirterek "Festival ortamı çok güzel, özellikle doğası çok güzel, ağaçlandırılmış bir saha. Dileğimiz bu tür etkinliklerin devam etmesi ve motosiklet kulüplerinin yanı sıra diğer kulüplerin de bu tür etkinliklere katılmaları." diye konuştu.

Adıyaman'dan gelen Gazihan Yaz da umduklarından daha güzel bir ortamla karşılaştıkları festivale her yıl katılmayı düşündüklerini söyledi.