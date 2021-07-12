YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

12.07.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Zeynel Sevim yönetimindeki 34 BDN 277 plakalı otomobil, ilçe çıkışında devrildi.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Selvi Sevim yaşamını yitirdi, sürücü Zeynel Sevim ve 2 kişi yaralandı.

Ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:56
Yatsı
21:35

Elazığ Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Akgül Eczanesi
Merkez
Binnur Eczanesi
Merkez
Çakılcıoğlu Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Sara Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.