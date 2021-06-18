YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

18.06.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Demirbaş idaresindeki 23 AS 613 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, park halindeki 55 DR 143 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kazada sürücü Demirbaş ile araçta bulunan Murat Doğan ve Ferhat Sabri Polat yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Elazığ'da çıkan orman yangını söndürüldüElazığ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
03:00
Sabah
04:51
Öğle
12:29
İkindi
16:24
Akşam
19:57
Yatsı
21:40

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Sara Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.