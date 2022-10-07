ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 ADH 904 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Değirmenönü köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki F.A, M.A. ve M.A. yaralandı.
Yaralı F.A, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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