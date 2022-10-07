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Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 ADH 904 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Değirmenönü köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki F.A, M.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralı F.A, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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