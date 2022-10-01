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Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

01.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği korosu, bir çay ocağında konser verdi.

Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği 50. yılı dolayısıyla "Halkla iç içe Türk Sanat Müziği ve Harput müziğini yayma geliştirme projesini" başlattı.

Bu kapsamda, Türk Sanat Müziği korosunun ilk konser yeri Akpınar Mahallesi'nde bir çay ocağı oldu.

Derneğin Kurucu Başkanı Naci Sönmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da uzun yıllardır faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Başlattıkları proje sayesinde belirlenen günlerde halkla açık alanlarda konser vereceklerini ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Yıllardır faaliyet yapan cemiyetimizdeki bu koro ile yarım asrı geçen süreden beri 7'den 70'e tüm insanlara dokunduk. Kültürel faaliyetler yaparak dokunduk. Onlara enstrüman öğrettik. Her evde bir Türk enstrümanının olmasını sağladık. Bugün de bir çay evinde belki de bir ilke imza attık. Biz hep kapalı mekanlarda konserler verdik. Halkımızla 50. yılımızda iç içe olmak istedik. Halkın içine girerek Türk Sanat Müziğinin güzel eserlerini sunduk."

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ konser çay ocağı

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