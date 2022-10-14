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Elazığ'da yük treni mobil vince çarptı

14.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trenin geldiğini görerek araçtan inen sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yük treninin çarptığı mobil vinç yaklaşık 50 metre sürüklenirken, trenin geldiğini görerek araçtan inen sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Merkeze bağlı İçme köyü mevkisinde, M.K. idaresindeki 23 DB 625 plakalı mobil vinç, sürücüsünün araç geçişinin yasak olduğu bölgede demir yolu hattının karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada rayların üzerinde arızalanarak durdu.

Bu esnada Elazığ istikametinden gelen yük treni rayların üzerinde duran vince çarptı.

Trenin geldiğini görerek araçtan inen sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle vinç yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından vincin demir yolu hattından kaldırılmasıyla tren yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Elazığ'da yük treni mobil vince çarptı

- Trenin geldiğini görerek araçtan inen sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu

Elazığ'da yük treni mobil vince çarptı

Elazığ'da yük treni mobil vince çarptı

Elazığ'da yük treni mobil vince çarptı

Elazığ'da yük treni mobil vince çarptı

Elazığ'da yük treni mobil vince çarptı

Elazığ'da yük treni mobil vince çarptı

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Elazığ tren kaza

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