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Elazığspor'dan Jose Mourinho paylaşımı! 1 milyona yakın etkileşim alarak rekora koşuyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.10.2024 09:48
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor'un Jose Mourinho paylaşımı sosyal medyada gündemde... Sarı-lacivertlilerin son oynadığı maçta yaptığı hamleyle dünya basınına da konu olan Mourinho'nun kameranın önüne dizüstü bilgisayarını koyması, Elazığspor'u harekete geçirdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Jose Mourinho'nun dizüstü bilgisayarını kameranın önüne koyarak bir pozisyonu göstermek istemesi mücadelenin önüne geçmişti.

KAMERANIN ÖNÜNE KOYMUŞTU

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkartmış ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Jose Mourinho ise pozisyonun ofsayt olmadığını göstermek için dizüstü bilgisayarından o anları açıp, yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koymuştu. Bu hareketi sonrası sarı kart gören Mourinho, dünya basınında da gündem olmuştu.

ELAZIĞSPOR'DAN PAYLAŞIM

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Jose Mourinho'nun dizüstü bilgisayarının ekranına Elazığspor takımının fotoğrafı montajlandı. Elazığ ekibinin yaptığı esprili bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.

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José Mourinho Elazığspor fenerbahçe
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