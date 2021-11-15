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  4. Elbet Bir Gün dizisinin Feride'si Sinem Ünsal'dan cesur pozlar! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Elbet Bir Gün dizisinin Feride'si Sinem Ünsal'dan cesur pozlar! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

15.11.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi Mucize Doktor'un ardından Elbet Bir Gün dizisiyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Sinem Ünsal, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla beğeni topladı.

Elbet Bir Gün dizisinde hayat verdiği Feride karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Sinem Ünsal, yalnızca kariyeriyle değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünsal'ın cesur pozlarına, yorum ve beğeni yağıyor.

SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF

Başrollerini Taner Ölmez ile paylaştığı Mucize Doktor dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yetenekli oyuncu Sinem Ünsal, yeni projesinde de FOX ekranlarında seyirciyle buluştu.
Dizide Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk ile başrolde yer alan Sinem Ünsal, geçmişte yaşanan bir aile trajedisinin içinde savrulan Feride karakterine hayat veriyor.
Karanlık yıllarını unutarak kendisine temiz bir sayfa açan Feride, yeni hayatına Gizem adıyla devam ediyor.
1993 yılında İzmir'de doğan Sinem Ünsal, Azerbaycan Türk'ü bir anne ve Çerkez bir babanın kızı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat okuyan güzel, 2016 yılında Arkadaşlar İyidir dizisiyle ekran macerasına başladı.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal
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