Elbet Bir Gün dizisinin Feride'si Sinem Ünsal'dan cesur pozlar! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Elbet Bir Gün dizisinde hayat verdiği Feride karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Sinem Ünsal, yalnızca kariyeriyle değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünsal'ın cesur pozlarına, yorum ve beğeni yağıyor.

SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF

Başrollerini Taner Ölmez ile paylaştığı Mucize Doktor dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yetenekli oyuncu Sinem Ünsal, yeni projesinde de FOX ekranlarında seyirciyle buluştu.

Dizide Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk ile başrolde yer alan Sinem Ünsal, geçmişte yaşanan bir aile trajedisinin içinde savrulan Feride karakterine hayat veriyor.

Karanlık yıllarını unutarak kendisine temiz bir sayfa açan Feride, yeni hayatına Gizem adıyla devam ediyor.

1993 yılında İzmir'de doğan Sinem Ünsal, Azerbaycan Türk'ü bir anne ve Çerkez bir babanın kızı.