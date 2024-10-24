Elbisenin yanlarında dikiş dâhi yoktu... Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham after parti tarzıyla olay oldu!

Maxim dergisi tarafından düzenlenen anket sonucu dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham son dönemde podyumların en çok aranan modellerinden biri. Önceki İçerik Sonraki İçerik

TARZI YİNE OLAY OLDU

Her giydiği, her açıklaması ve her paylaşımı olay olan kıvrımlı model son olarak altı yıl sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesinde boy göstermişti.

Ashley Graham şimdi de after parti notu ile paylaştığı pozlarıyla gündem oldu. Ünlü modelin siyah vücudunu saran elbisesi dikkat çekti.

TARZI OLAY OLDU Elbisenin yanlarında dikiş dâhi olmayan Ashley Graham kombinini leopar desenli iç çamaşırı ile tamamladı.

Kıvrımlı modelin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni yağdı.