Elbistan Festivali ikinci gününde coşkuyla devam etti

Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif anısına gerçekleştirilen Elbistan Festivali’nin ikinci gününde rapçi Velet ile şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı.

Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla düzenlenen festival kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda katılımın ücretsiz olduğu konser yoğun ilgi gördü.

İlk olarak sahneye çıkan Velet, sevilen parçalarını seslendirdi, şarkılara hayranları da eşlik etti.

Daha sonra sahne alan Derya Uluğ, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerinin de olduğu çok sayıda eseri seslendirdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Velet ve Derya Uluğ'a programa katılımlarından dolayı lavanta buketi takdim etti.

Festivalde bu akşam Buray, 28 Temmuz’da Koray Avcı, 29 Temmuz’da Ali Kınık, 30 Temmuz’da Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Miles ve Yavuz Bingöl sahne alacak.