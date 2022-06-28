Emel Sayın'dan Cüneyt Arkın anısı! "Öyle bir vurdum ki kafasından kanlar akmaya başladı"

Cüneyt Arkın kalbinin durması sonrası hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Arkın, 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' adlı kitabında, Emel Sayın ile birlikte rol adığı 'Rüzgar' filmine dair anısını anlatmıştı. Emel Sayın ve Cüneyt Arkın arasında yaşananlar ölüm haberleri sonrası yeniden gündem oldu. İşte merak edilen o anı...

CÜNEYT ARKIN: EMEL SAYIN BENİ DÖVDÜ, SANIRIM BENİ SEVMİYOR

"GALİBA BENİ HİÇ SEVMEDİ" Cüneyt Arkın, 152 sayfalık kitabındaki “Emel Sayın’dan nasıl dayak yedim?” bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

Çekim bittikten sonra kartondan yapılma sopayı her yerde aradım, ama bulamadım. Peki, Emel Sayın beni neyle dövmüştü? Hala bilemiyorum. ‘Rüzgâr’ filminden sonra Emel Sayın bir daha film çekmemeye yemin etti. Galiba beni de hiç sevmedi. Sevseydi, verdiği sözü tutardı.

"ÖYLE BİR GÜÇLE VURMUŞUM Kİ KAFASINDAN KAN AKTI" 35 yılı aşkın süredir çalışma arkadaşı ve yakın dostu Selçuk Tekay'ı anma gecesinde, Cemal Reşit Rey Konser salonunda sahne alan Emel Sayın, meslektaşının çok konuşulan itirafıyla ilgili konuştu. İki yılı aşkın süredir sahne almadığını belirten usta isim vaktinin büyük bölümünü biyografi kitabına harcadığını ve bilinmeyenlerini bu kitapta okuyucularıyla paylaşacağını söyledi.

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Emel Sayın, muhabirlerin “Emel Hanım, Cüneyt Arkın'ın hem yönetip hem oynadığı Rüzgar filminde rol almıştınız. Rol gereği Cüneyt Arkın'ın kafasına sopayla vurmanız gerekmiş. Bir de sizden dinlesek o anları” sorusuna şu cevabı verdi: