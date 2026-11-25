Türkiye'de kış kasım ayının başında kendisini göstermeye başladı. Birçok bölgede kuvvetli sağanak etkisini gösterirken, bazı bölgelerde kar yağışı da başladı.

İstanbul için de AKOM'dan kar yağışı açıklaması geldi. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki AKOM'da "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

UZUN SÜRELİ HAVA TAHMİNLERİ PAYLAŞILDI

Toplantıda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, AKOM'un kente ilişkin uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? AKOM TARİH VERDİ

AKOM koordinasyonunda paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre, sonbahar aylarında İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıkarak eylülde metrekareye 122 kilogram, ekimde ise 185 kilogram seviyelerine ulaştığını aktaran Cebeci, kar yağışı için tarih verdi.

"ŞİDDETLİ EL-NİNO ETKİSİ"

Cebeci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"Kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor.

"KAR YAĞIŞI İÇİN EN KUVVETLİ İHTİMAL OCAK AYI BAŞINDAN ŞUBAT ORTASINA KADARKİ SÜREÇ"

Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor.

"ANİ KUTUP SOĞUKLARI KAR ÖRTÜSÜ OLUŞTURABİLİR"

Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı"

Öte yandan İBB'nin, kışa hazırlık kapsamında 4 bin 781 kilometrelik yol ağında, 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7/24 görev yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır