Türkiye'de seçim iklimi iyiden iyiye kendisini göstermeye başladı. Partiler önümüzdeki seçimler için hazırlıklarını sürdürürken, seçim anketleri de yakından takip ediliyor.

Son olarak Asal Araştırma kasım ayı özelinde yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı. Anketteki sonuçlar ise dikkat çekti. Özellikle ilk iki sıradaki aylık oy değişimi göze çarpan sonuçlardan oldu.

ZİRVEDE AK PARTİ VAR! OY ORANINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Asal Araştırma'nın anketinde zirvede AK Parti yer alıyor. Yüzde 29,7 oy oranına sahip olan AK Parti en yakın takipçisi olan Yeni Parti'nin yüzde 4,3 puan önünde yer alıyor. Daha önceki anketlerde yüzde 30'un üzerinde seyreden AK Parti'deki düşüş de dikkat çekti. Eylül ayında yüzde 33,8 bandında olan AK Parti kasım ayındaki sonuçlara göre yüzde 4,1 oy kaybetti. Öte yandan bu ankete göre AK Parti son 11 aydaki en düşük oy oranını görmüş oldu.

YENİ PARTİ İKİNCİ SIRADA! GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 1,8'LİK ARTIŞ VAR

AK Parti'yi ise yüzde 25,4 ile Yeni Parti takip ediyor. Yeni Parti de eylül ayında 23,6 oy oranına sahipken kasım ayında yüzde 1,8 puanlık artış gösterdi. İki partinin seçim anketlerindeki kıyasıya yarışı bu ankete de yansımış oldu.

MHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA KIYASIYA YARIŞ! FARK SADECE YÜZDE 0,7

Ankette alt sıralarda da oldukça dikkat çeken sonuçlar var. DEM Parti yüzde 9,5 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. MHP ile İYİ Parti arasındaki kıyasıya yarış bu ankette de sürdü. Yüzde 7,7 oy oranıyla dördüncü olan MHP'yi yüzde 7'lik oy oranı ile İYİ Parti takip etti.

CHP'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! YÜZDE 7'NİN ALTINDA KALDILAR

Özgür Özel ve beraberindekilerin Yeni Parti'yi kurmasıyla ciddi bir güç kaybı yaşayan CHP'nin oy oranı ise yüzde 5,5 oldu. Bölünmeden önce yüzde 34,8 oy oranına sahip olan CHP bu sonuçla yüzde 7'lik barajın altında kalmış oluyor.

Anketteki diğer sonuçlar ise şu şekilde oldu:



Anahtar Parti: Yüzde 3,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,7