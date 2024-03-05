Emily Ratajkowski yine adından söz ettirdi! Elbisesi ve yeni imajına yorum yağdı

Emily Ratajkowski süper şeffaf bir metal elbise giyerek poz verdi.

Emily lüks kırmızı merdivenlerden yukarı çıkarken, metal bir malzemeden yapılmış olan son derece ince bir elbise giyiyordu. Yere kadar uzanan elbise tamamen şeffaftı ve tamamen sırt dekoltesine sahipti, ön askısı ise birçok yan dekolteyi ortaya çıkardı.

Sütyen tercih etmeyen ünlü model yine sosyal medyayı salladı. Emrata'nın saçları ve imajı hayranlarından tam not aldı.



Hayranlar yıldızın süper ateşli fotoğrafları hakkında yorum yapmak için akın etti ve çoğu takipçisi "Çok güzelsin", "Sana hayranım", "Saçların şahane" dedi.



