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  4. Emine Ün deniz kenarından mayolu fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

Emine Ün deniz kenarından mayolu fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

30.05.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ağustos ayında annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybeden Emine Ün, yaşadığı zor günleri çalışarak atlattı. Ünlü isim yaptığı son paylaşımda güzelliği ile bir kez daha hayran bıraktı.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında koronavirüse yenilen Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu.

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Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." demişti.

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İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.

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Deniz sezonunu açan ünlü oyuncu ve model, mayolu paylaşımı ve yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çekti.

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Emine Ün'ü görenler, 'Filtresiz güzellik', 'Hâlâ genç kız gibi' , 'Kızı Duru sandım' gibi yorumlarda bulundu.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Anahtar Kelimeler:
Emine Ün
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