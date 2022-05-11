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  4. Emine Ün'ün kızıyla olan paylaşımı şaşkına çevirdi! Hangisi Emine, hangisi kızı?

Emine Ün'ün kızıyla olan paylaşımı şaşkına çevirdi! Hangisi Emine, hangisi kızı?

11.05.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün ve Emre Kınay çiftinin kızları Duru Kınay, 17 yaşında bir genç kız oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Duru Kınay'ın büyüdükçe annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı.

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Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. Duru'yla yan yana pozunu paylaşan Emine Ün'e çok sayıda, 'Hangisi Emine, hangisi Duru?' şeklinde yorumlar yapıldı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Emine Ün Emre Kınay
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