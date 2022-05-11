Emine Ün'ün kızıyla olan paylaşımı şaşkına çevirdi! Hangisi Emine, hangisi kızı?

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı.

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. Duru'yla yan yana pozunu paylaşan Emine Ün'e çok sayıda, 'Hangisi Emine, hangisi Duru?' şeklinde yorumlar yapıldı.