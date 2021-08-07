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Emir Ortakaya kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olan Emir Ortakaya nereli ve hangi takımlarda oynadı?

07.08.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı lacivert takım, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Emir Ortakaya'yı transfer etti. Bu transfer karşılığında Barış Alıcı, Başkent ekibine transfer olmuş oldu. Gelişme sonrası Emir Ortakaya'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Emir Ortakaya kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olan Emir Ortakaya nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Son gelişmelere göre Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Emir Ortakaya'yı transfer etti. Gelişmenin ardından genç ve başarılı bir isim olan Emir Ortakaya'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Emir Ortakaya kimdir, kaç yaşında?

Emir Ortakaya kimdir?

Sarı lacivert takım Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin 2004 yılı doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya’yı, Barış Alıcı karşılığında bonservisiyle beraber 3 seneliğine transfer etti. Başarıl ismin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
Emir Ortakaya, 22 Haziran 2004 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlangıç yapan 17 yaşındaki stoper, önceki sezon A takım kadrosuna dahil edilmiştir.
Gelecek vadeden başarılı ve genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'nin 5. Tur maçında Tuzlaspor'a 2-0 kaybettiği maçta 16 dakika süre almıştır. Ortakaya, U19 Süper Lig'de ise 14 maçta 1 gol kaydetmiştir.
Genç stoper, Fenerbahçe ile Haziran 2022 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.
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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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