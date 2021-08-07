Emir Ortakaya kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olan Emir Ortakaya nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Son gelişmelere göre Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Emir Ortakaya'yı transfer etti. Gelişmenin ardından genç ve başarılı bir isim olan Emir Ortakaya'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Emir Ortakaya kimdir, kaç yaşında?